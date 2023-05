Ricicliamo con arte, dal 23 al 28 maggio al Polo Museale

La mostra, che prevede l'esposizione di circa trenta opere, già inaugurata presso i locali dell'Istituto e presso la Pinacoteca Michele De Napoli di Terlizzi, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e con l'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco, nasce da un bisogno comune, la salvaguardia dell'ambiente, e si propone, come preciso

obiettivo, la costruzione di un mondo diverso dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Scegliere di offrire ai bambini materiale duttile, trasformabile e versatile, qual è quello di recupero, significa credere nell'importanza di coltivare il pensiero divergente, la creatività, la capacità di problem solving e l'immaginazione. Palloncini che si prestano per giochi di equilibrio, anime di rotoli impilate per convalidare la legge di gravità, assemblaggi creativi con tappi di metallo, ritagli di stoffa, pezzi di legno, rametti di piante e scarti industriali che diventano rifi-utili proprio perché capaci di innescare pensieri scientifici, artistici, composizioni estetiche di geniale levatura. Materiali destrutturati, che sollecitano il piano sensoriale, ma nutrono anche quello simbolico e la dimensione narrativa.

Sarà possibile visitare la mostra da martedì 23 maggio a domenica 28, dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, ingresso gratuito. Nel pomeriggio di martedì 23 maggio saranno presenti i piccoli artisti accompagnati dai genitori e le insegnanti per inaugurare l'esposizione.

