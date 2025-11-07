Riforma della Giustizia, un incontro a Trani con Orlando ed Emiliano

"Per una Giustizia indipendente contro la separazione delle carriere", è il titolo dell'incontro che si terrà domani, sabato 8 novembre, alle 18.30, nella biblioteca comunale "Bovio" di Trani, promossa dal Partito Democratico.Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Amedeo Bottaro, dell'assessora regionale ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, e del Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, interverranno l'ex Presidente vicaria della Corte d'Appello, Francesca La Malfa, Michele Emiliano, magistrato e presidente uscente della Regione Puglia, l'avvocato Domenico Di Terlizzi. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Orlando, già Ministro della Giustizia.