Ringhiere sul lungomare di nuovo arruginite, Barresi: «Restituite gli 8000 euro che avete speso inutilmente»

Questa è l'immagine di come si presentano oggi, 11 Febbraio 2020, le ringhiere della salita che porta al Monastero di Colonna fatte ridipingere da quest'amministrazione, senza gli opportuni accorgimenti come ebbi modo di evidenziare mentre stavano effettuando i lavori. Mentre venivano spesi ben 8.000 euro dei cittadini, senza un minimo di opere di carteggiatura e posa di fondo antiruggine preliminari, io ammonivo che la pitturazione non sarebbe durata neanche una stagione.Mai come in quest'occasione mi dispiace aver avuto ragione, perché i danni dettati dall'incapacità, dalla superficialità e dall'inefficienza di quest'amministrazione che spende i soldi pubblici per i propri beceri fini elettorali, li pagano i cittadini sulla propria pelle.Cari amministratori inetti, state a casa, Trani e i tranesi meritano molto più della vostra incapacità. P.s. Restituite di tasca vostra gli 8000 euro che avete speso inutilmente ai legittimi proprietari, i cittadini tranesi.