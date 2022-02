Ringhiere sul lungomare, Ferrante: «Saranno sostituite a conclusione dei lavori di ripascimento costiero»

«Le ringhiere dell'ansa del lungomare saranno sostituite contestualmente alla conclusione dei lavori di ripascimento costiero». A dichiararlo il vicesindaco e assessore Fabrizio Ferrante.«Abbiamo già ordinato diverse pannellature per intervenire puntualmente non soltanto lì ma anche in altri punti del lungomare dove insistono strutture che necessitano di sostituzione. Preciso che sostituirle ora non avrebbe avuto alcun senso atteso che, nel caso della salita del Monastero, quello specifico tratto è oggetto di lavori e di carico e scarico di materiale e lo sarà almeno fino alla fine di marzo.Nella mattinata di sabato siamo stati informati della presenza in mare di alcune componenti della ringhiera, circostanza dovuta ad un episodio che si è verificato nel corso della notte precedente. Siamo subito intervenuti mettendo in sicurezza l'area. Questa mattina è stata effettuato il recupero dei relitti caduti in mare.Ricordiamo che fino al termine dei lavori previsti nell'ambito del programma di ripascimento costiero, con ordinanza 44/2022 è stato istituito il divieto di fermata sul lungomare Colombo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tevere e via Grado in direzione Monastero Santa Maria di Colonna (lato mare) e il divieto di transito nel medesimo tratto di strada, fatta eccezione per i mezzi della ditta esecutrice dei lavori».