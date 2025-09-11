Unione
Ripartono gli eventi del Nodo Galattica di Trani

L’11 e 12 settembre due giornate tra cinema, libri e memoria del G8 di Genova

Trani - giovedì 11 settembre 2025 11.16
Riprendono gli eventi e le attività del Nodo Galattica del comune di Trani, in collaborazione con la rete dei partner locali che contribuiranno ad arricchire l'offerta rivolta ai ragazzi e alle ragazze della nostra città.

L'11 e il 12 settembre si parte con "Visioni galattiche - Cultura in Movimento: il ciclo di incontri dedicato allo spirito ribelle di chi prova a cambiare il mondo", una serie di appuntamenti che celebrano il coraggio e la determinazione delle giovani generazioni che, in diverse epoche e luoghi, hanno sfidato le convenzioni e lottato per un cambiamento. Attraverso film, libri e ospiti d'eccezione, esploreremo lo spirito di ribellione che ha plasmato movimenti sociali e culturali, raccontando storie di resistenza e speranza.
Questa prima due giorni sarà dedicata ai ragazzi e alle ragazze che vissero le contestazioni del G8 di Genova del 2001

11 settembre, ore 20.00: proiezione del film "Diaz, non pulire questo sangue" un'opera intensa e sconvolgente che racconta la tragica notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova. Luca, Alma, Nick, Anselmo, Etienne, Marco e centinaia di altri protagonisti incrociano i loro destini nel complesso scolastico Diaz-Pascoli, sede del Genoa Social Forum, trasformato in dormitorio.

12 settembre, ore 19.00: presentazione del romanzo "Come le lucciole" con la presenza dell'autrice Francesca Pongiluppi. Nel libro la protagonista Sonia si trova davanti a una scelta cruciale alla vigilia del G8 di Genova: seguire il movimento o anteporre, per la prima volta, se stessa. Una narrazione potente e intima che intreccia la storia personale con quella collettiva, mostrando le luci e le ombre di un momento che ha segnato l'inizio del nuovo millennio.
Appuntamento presso HUB Porta Nova, Via Nigrò 18, uno dei nuovi luoghi del circuito Galattica di Trani.

E' consigliabile registrare la propria presenza al link https://forms.gle/25MBW8LyMZbTMVDp6.
