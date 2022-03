Riprende la stagione teatrale del Circolo “Dino Risi”

"Per una bomba in meno": sul palco Ernesto Mahieux, David di Donatello 2003

Sabato 19 marzo alle ore 21 salirà sul palco del Circolo del Cinema "Dino Risi" Ernesto Mahieux, vincitore del David di Donatello 2003 per "L'imbalsamatore" di Matteo Garrone.Ernesto Mahieux presenta lo spettacolo 'Per una bomba in meno', di Eliana Enne, Massimo ed Ernesto Mahieux, per la regia di Massimo Mahieux. L'aiuto regia è affidata ad Antonella Mahieux, mentre i costumi sono curati da Catello Russo, con contributi video e musiche di Massimo Mahieux.Un viaggio tra la vita e la carriera artistica di Ernesto Mahieux, ricco di episodi, aneddoti e incontri speciali che ne hanno segnato il destino. L'attore parla di sé, della sua carriera fatta di alterne fortune, di piccole e grandi soddisfazioni seguite a delusioni, svelando solo alla fine il significato del titolo. Per una bomba in meno: una questione di fortuna… ma anche di fede.Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 340/6335727 (Maria Grazia).