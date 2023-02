Riprendiamoci il Comune, all'ufficio elettorale è possibile firmare due proposte di legge d'iniziativa popolare

Si porta a conoscenza che presso l'ufficio elettorale del Comune di Trani (secondo piano) nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12 è possibile firmare per due proposte di legge d'iniziativa popolare: "Principi e disposizione per la riforma della finanza pubblica locale" e "Principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti", entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14/01/2023. La raccolta delle firme terminerà il 15 luglio 2023.