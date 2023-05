Ripresi a fare sesso sulla spiaggia di Trani, la vicenda finisce anche su Rtl 102,5

E' stato raggiunto telefonicamente da Rtl 102,5 il sindaco di Trani Amedeo Bottaro per commentare la vicenda dei due amanti beccati in atteggiamenti inequivocabili sulla nuova spiaggia di Capo Colonna. Una vicenda che è finita sui principali siti nazionali (non solo locali) a causa del video diventato in poco tempo virale. Nell'intervento sulla più importante mittente radiofonica italiana l'accaduto è stato commentato con toni leggeri e il sindaco ha motivato il perché di quel post che ha fatto tanto discutere.«E' stato un post molto ironico, a fronte di che cosa? Per la nuova spiaggia realizzata l'anno scorso sono stato messo in croce perché avevano detto che questi ciottoli sarebbero scomparsi e soprattutto che si trattava di "ciottoli vivi". Quello che è ho subito pensato è che quindi quella spiaggia non è poi così scomoda».Amedeo Bottaro è rimasto sul vago nel raccontare maggiori dettagli sulla vicenda, su cosa stesse facendo la coppia il sindaco ha risposto ridendo «Non lo so» per poi anche dichiarare che i due non sembrerebbero essere neanche di Trani. Ma fortunatamente Trani ha ben più alti primati (come anche ricordato dal conduttore radiofonico) e questa rimarrà solamente una triste pagine di vita cittadina.