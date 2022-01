Risparmi e investimenti: ecco dove si concentra oggi l'attenzione degli italiani

L'importanza della diversificazione

Azioni di grandi società;

Materie prime;

Etf;

Obbligazioni.

Un conto deposito-

Immobili.

Alternative a basso rischio

Buoni postali e obbligazioni

Il mondo degli investimenti attraversa oggi una fase particolarmente interessante e al tempo stesso turbolenta. Gli italiani, secondo le ultime ricerche del settore, stanno valutando con sempre maggiore flessibilità alcune nuove forme d'investimento. Questo è dovuto al fatto che i cosiddetti conti deposito, come come le soluzioni spesso offerte danon sembrano avere sempre dei rendimenti particolarmente interessanti.A questo si aggiunge poi il fatto che la, soprattutto quella americana, ha invece offerto negli ultimi anni delle performance molto interessanti, anche ai piccoli risparmiatori. Nonostante oggi anche i listini finanziari stiano attraversando un periodo non dei più semplici, con la recessione che spaventa molti investitori, insieme ai venti di guerra che provengono dalla Russia e alla conseguente crisi energetica, sembrano però poter offrire ancora delle buone potenzialità.Per questi motivi sempre più italiani sono attratti dalla possibilità di investire in borsa o su altri listini finanziari, operando però una netta e accurata operazione di suddivisione del capitale. Questa ripartizione permette di diversificare i propri investimenti, in modo tale da bilanciarlo tra diversi equilibri ed assicurare una maggiorenel tempo.Negli investimenti al giorno d'oggi è infatti indispensabile avere una buona strategia. Per esempio, che desidera investire 50000 euro devein modo da tutelarsi da eventuali cambiamenti legati all'andamento degli asset finanziari. Per questa ragione un capitale di questo genere non dovrebbe mai essere accumulato su un unico prodotto finanziario ma, al contrario, essere accuratamente ripartito tra diversi asset strategici.In generale chi investe può decidere anche ilche è disposto ad assumersi con il proprio investimento e ripartire il budget scegliendo degli asset sulla base di questo rischio. Per esempio potrebbe anche decidere di includere degli investimenti cosiddetti "sicuri", ovvero dal rischio molto contenuto, e ad altri maggiormente esposti al rischio ma al tempo stesso in possesso di un ottimo potenziale.Generalmente in un portafoglio ben bilanciato vengono inclusi ad esempio:La scelta relativa al bilanciamento di questi aspetti dipende sempre dal grado di rischio che una persona è disposta ad assumersi e dalla durata dell'investimento, ovvero dal tempo che è disposta ad attendere perché il proprio investimento inizi ad offrire dei buoni risultati.Le alternative per chi invece non desidera correre dei rischi con il proprio capitale, continuano invece ad essere le stesse. Per chi dispone di un buon rapporto con il proprio consulente bancario è possibile richiedere di poter. Spesso le banche propongono a chi dispone di un buon capitale di aderire ai cosiddetti "", oppure propongono delle polizze vita con rendimento finale.Il, bancario o postale, continua ad essere un'ottima alternativa per chi non desidera correre nessun tipo di rischio. Questo è dovuto al fatto che si tratta di un investimento su cui è presente la, un aspetto che influisce molto positivamente sulla sicurezza offerta all'investitore. Ogni conto di questo genere permette infatti di veder tutelata una cifra che può arrivare fino a centomila euro, con un evidente abbattimento dei rischi.Spesso in banca vengono proposti anche dei, i quali consentono di investire sui mercati senza dover scegliere l'asset e i titoli su cui concentrarsi. Occorre però considerare che molto spesso questi grandi fondi di investimento applicano delle commissioni tutt'altro che trascurabili e per tale ragione vengono considerate delle operazioni spesso costose e non sempre redditizie.Per chi ha un buon lasso di tempo da concedere al proprio investimento per offrire dei risultati anche isono sicuramente un'ottima alternativa. Questi nello specifico prevedono sempre la restituzione del capitale a cui si somma anche una piccola. Rappresentano quindi un investimento sicuro e per questa ragione, stando ad un'analisi del Sole 24 Ore, raccolgono circa il 30% del capitale investito dagli italiani.Anche se hanno forse un po' meno appeal, rispetto a qualche anno fa, continuano a suscitare interesse anche i Bund, i BTP e in generale tutti i titoli di Stato . Sicuramente queste sono ottime scelte di consolidamento del proprio capitale ma presentano dei ritorni sull'investimento effettuato relativamente contenuti. Generalmente in questo settore le obbligazioni presentate dai vari Stati sono preferibili, in quanto in possesso di un