Risultati Invalsi, gli alunni del “De Amicis” superano di molto la media nazionale e azzerano il cheating

Sono pervenuti alle scuole i risultati delle prove Invalsi tenutesi a maggio scorso relativamente all'a.s.2022/2023. Anche quest'anno, con grandissima soddisfazione, il 1°C.D. "De Amicis" accoglie i risultati raggiunti dagli alunni delle classi seconde e delle classi quinte dell'a.s.2022/2023. Ancora una volta i nostri ragazzi hanno superato di diversi punti percentuali la media italiana sia in Italiano sia in Matematica, nonché in lettura e ascolto dell'Inglese.I risultati indicati nella media nazionale sono riferiti alle scuole che hanno un background socio-economico e culturale delle famiglie simile a quello del "De Amicis". È motivo di grande orgoglio anche la percentuale cheating (cioè l'imbroglio, la copiatura) che è stata rilevata da INVALSI: il "De Amicis" ha praticamente quasi azzerato il cheating! Soltanto lo 0,9% dei nostri ragazzi ha effettuato qualche scorrettezza durante gli esami INVALSI. Con fierezza gli alunni del "De Amicis" dimostrano di essere molto bravi e anche molto onesti e corretti.Un particolare ringraziamento per gli eccellenti risultati conseguiti va a tutti i docenti delle classi seconde e quinte, che hanno dimostrato sul campo le loro ottime capacità professionali. I più vivi complimenti alle alunne agli alunni e della scuola primaria per l'impegno dimostrato e la preparazione culturale ottenuta. Un elogio a distanza va agli alunni delle classi quinte, che da pochissimo sono inseriti nelle scuole secondarie di I grado della città: continuate ad impegnarvi ed a farvi onore in questo modo! L'impegno nello studio e la correttezza sono il bagaglio più grande che vi siete preparati durante gli anni della scuola primaria e saranno sempre il vostro biglietto da visita più bello.