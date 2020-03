Riti quaresimali a Trani, in diretta streaming le celebrazioni in onore dell'Addolorata

in diretta streaming

Facebook

Settimana Santa Trani

L'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani, com'è da tradizione secolare, in questi giorni si sarebbe apprestata a vivere i "momenti forti" del Tempo di Quaresima in corso, che sarebbero culminati con i Riti della Settimana Santa e, in particolare, con la Processione di Penitenza del Venerdì Santo.Tuttavia, nella piena consapevolezza che la grave situazione pandemica in corso per il diffuso contagio sul territorio italiano del virus "Covid-19" rappresenta ostacolo allo svolgimento di qualsivoglia rito e/o manifestazione aperta al pubblico sia all'interno che all'esterno della Chiesa di Santa Teresa, l'Arciconfraternita SS. Addolorata avverte nondimeno la necessità che le istanze di preghiera e di speranza della cittadinanza tranese, tanto devota alla Sacra Immagine della Beata Vergine dei Sette Dolori, non restino vane in particolar modo in un periodo di estrema sofferenza com'è quello attuale.Il Priore, Francesco Paolo Laurora, ha dato notizia che l'Arciconfraternita - in risposta anche agli accorati inviti del Santo Padre Francesco di raggiungere i fedeli anche solo "virtualmente" e con ogni moderno mezzo di comunicazione - trasmetteràdalla Chiesa di Santa Teresaalcuni dei momenti serali di preghiera come già fissati nell'originario Programma Quaresimale 2020.