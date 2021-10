Rivolte a Roma: la dura condanna del sindaco Bottaro

"Ho sempre riconosciuto e rispettato il diritto di manifestare, finanche di protestare, purché ciò avvenga sempre pacificamente.



Ma le immagini che in queste ore circolano sul web ci dimostrano che non si tratta assolutamente di manifestanti: piuttosto di delinquenti.



Non trovo altra definizione per chi assalta le istituzioni, usa violenza nei confronti anche delle forze dell'ordine e soprattutto profana luoghi di grande simbolica come può essere appunto la sede di un grande sindacato, la CGIL come è avvenuto ieri, distruggendo tutto ciò si che trova.



Già, non credo davvero ci possa essere migliore definizione per questa gente: "delinquenti".

Non ha usato mezzi termini Amedeo Bottaro per commentare quanto accaduto ieri a Roma. Riportiamo la sua reazione che esprime rabbia, ferma condanna e delusione per quello che è apparso un fallimento della democrazia e della civiltà.