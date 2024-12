Rubata la statua di un pastore con la pecora dal presepe di Piazza della Libertà

Powered by

Ci sono le telecamere e le forze dell'ordine che stanno procedendo all'identificazione del ladro che ha sottratto dal presepe di Piazza della Libertà il pastore con la pecora in braccio. Dopo la notizia del sacrilegio sulla statua della madonna e del bambinello nella chiesa della Madonna del Carmine qualcuno aveva detto che c'era da aspettarselo con le statue del presepe lì alla portata di tutti. Ma si era sperato che il fondo era già stato toccato. L'autore del presepe Carlo Scarcella giunto poco fa in piazza della Libertà si è accorto della assenza del pastore e ha subito sporto denuncia ai Carabinieri, ovviamente addolorato per quanto accaduto.