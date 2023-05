Run4hope, Trani presente alla staffetta solidale nazionale

Run4Hope il giro podistico solidale a staffetta che si sta svolgendo simultaneamente in tutta Italia, ha fatto tappa a Trani. La Trani Marathon ha ricevuto il testimone da parte dell'ASD Barletta Sportiva e dei militare dell'82° Reggimento Fanteria Torino. All'arrivo, bello e suggestivo sotto la splendida Cattedrale c'è stata una massiccia presenza dei militari del 9 Reggimento Fanteria Bari, molti dei quali hanno partecipato anche alla staffetta, che festosamente hanno accolto tutti i partecipanti. Manifestazione perfettamente riuscita con un unico obbiettivo, raccogliere fondi per AIRC, per la cura dei tumori femminili.