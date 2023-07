Sabato 8 luglio il Galà dell'Estate in piazza Duomo

L'ottava edizione "Fuori Museo 2023", rassegna di eventi estivi organizzata dalla Fondazione S.E.C.A., è contraddistinta da un fitto calendario. Quattro mesi di eventi in diverse città della Regione Puglia, tra concerti, mostre, incontri, visite guidate, storia e letteratura, laboratori per bambini e ragazzi e tanto altro. Sono diverse le iniziative, tutte gratuite, di cui cinque a carattere musicale, inserite nel ricco programma.La Banda Musicale della Polizia di Stato aprirà la rassegna musicale Sabato 8 Luglio alle ore 21,00 in piazza Duomo a Trani, evento fortemente voluto dal dott. Roberto Pellicone Questore della B.A.T. L'alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti la qualificano tra le migliori orchestre di fiati al mondo. Ne sono un'eloquente testimonianza le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali quali l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli e i numerosi concerti trasmessi dalla Rai in occasione di importanti eventi istituzionali, come l'udienza straordinaria di S.S. Papa Francesco, la cerimonia solenne di inaugurazione di UEFA 2020 o la partecipazione al 71° Festival di Sen Remo. Saranno eseguiti alcuni tra i più rappresentativi brani del grande e diverso repertorio della Banda che spazia dal sinfonico alla musica da film all'opera lirica.Nella splendida cornice di Piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale, insieme alla Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal M° Maurizio Billi, si esibiranno la soprano Federica Balucani e il tenore Cataldo Caputo. Presenterà la serata Antonio Bernardelli. L'accesso in Piazza Duomo sarà libero fino ad esaurimento posti.Per informazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email info@fondazioneseca.it