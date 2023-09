Salario minimo, raccolta firme del Pd anche a Trani

Venerdì 15 in via Mario Pagano



Una manifestazione che vedrà coinvolta l'intera Provincia che per una giornata sarà chiamata a difendere il lavoro dei suo cittadini. "Firmando la petizione sarà possibile contribuire alla battaglia che stiamo portando avanti in difesa di tutti quei lavoratori sottopagati e titolari di contratti non in linea con quello nazionale.

Firmando puoi fermare il dilagare crescente della povertà". L'invito giunge direttamente dal segretario provinciale del PD BAT, Lorenzo Marchio Rossi. "Tutti insieme possiamo contribuire a far si che questa proposta di legge sia approvata dal Parlamento". Venerdì 15 settembre dalle 18 alle 21 Firma anche tu per il Salario Minimo.



Di seguito le piazze dove si vota.

Andria,Viale Crispi

Barletta, Piazza A. Moro

Bisceglie, via DeTrizio 9

Trani Via Mario Pagano

Canosa Piazza Libertà

Margherita Piazza Libertà

Minervino Corso Matteotti 10

Trinitapoli Via Vitt.Veneto

San Ferdinando piazza della Costituzione

Spinazzola Corso Umberto 1.

