Sale il numero dei contagi a Trani, circa 90 i casi attualmente positivi

I numeri parlando di una situazione in costante peggioramento. A Trani, dai 68 casi annunciati dal sindaco Amedeo Bottaro nella giornata di ieri, si è passati a circa 90 positivi nel giro di 24h.Una situazione che benché attualmente ancora sotto controllo, potrebbe portare a misure più stringenti per evitare una maggiore diffusione del contagio. Al vaglio del primo cittadino, in queste ultime ore, ci sono «provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica». Non resta, quindi, che attendere il da farsi da Palazzo di Città.Intanto, in città non si placa la polemica sulla chiusura temporanea delle scuole mentre a Palazzo Chigi si monitorano i dati diffusi giornalmente dalle singole Regioni: il non arrestarsi del numero dei contagi, nonostante le misure restrittive imposte con l'ultimo Dpcm, potrebbe portare il Paese ad un secondo lockdown.