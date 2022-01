Santa Messa per i sordi stasera nella chiesa dello Spirito Santo

Stasera nella Parrocchia Spirito Santo, alle 19 si terrà la celebrazione della santa messa per i sordi.Sarà presieduta da Padre Savino Castiglione, nativo di Margherita di Savoia, Superiore Generale della Piccola Missione per i Sordomuti.Don Mimmo Gramegna, Parroco dello Spirito Santo, con una comunicazione ai fedeli ha così annunciato l'evento: "Il 24 gennaio festeggiamo San Francesco di Sales, il Santo protettore dei Sordi. Francesco nacque nel 1567 e morì nel 1622 dopo una vita di opere e preghiere. Tramite i suoi scritti propose una via di santità accessibile a tutte le condizioni sociali, fondata interamente sull'amore di Dio. Come è noto San Francesco di Sales è stato nominato (1857) da Pio IX e successivamente proclamato Patrono dei Sordomuti che da allora lo ricordano con particolare devozione il 24 gennaio anche nelle Sezioni Provinciali e nei Consigli Regionali dell'Ente Nazionale Sordi. San Francesco di Sales è attualmente Patrono dei Sordomuti e dei Giornalisti (nominato da Pio XI) e ciò far ben sperare per una ancor più doverosa attenzione della stampa nei confronti dei disabili dell'udito e della parola! Nella nostra comunità è presente un gruppo di persone sorde che frequenta la Messa domenicale con l'aiuto di interpreti che si alternano per la traduzione nella lingua dei segni. Domenica 23 gennaio alle ore 19 la Messa sarà presieduta da P. Savino Castiglione della Piccola Missione per i sordomuti (Missionari gualandiani) per onorare la festa annuale di S. Francesco di Sales e pregare insieme alla comunità dei sordi presente nella nostra Parrocchia".