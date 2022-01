Sarà intitolata a Nicole Selvaggio la postazione del 118 a Cerignola

La decisione in memoria della giovane infermiera tranese deceduta in un incidente stradale

"Per avere sempre memoria della giovane professionista e per ricordarne le caratteristiche umane e professionali": la Asl di Foggia ha deliberato l'intitolazione della postazione del 118 dell'ospedale "Tatarella" di Cerignola alla giovane tranese Nicole Selvaggio, l'infermiera 24enne di Trani che il 6 gennaio scorso perse la vita in un incidente stradale proprio mentre si recava al lavoro in quella postazione.Come si ricorderà, Nicole lavorava nel Servizio 118 dell'Asl di Foggia ed era di stanza presso il Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola.La delibera dell'Azienda Sanitaria foggiana, condivisa dalla Regione Puglia e dal Presidente Michele Emiliano, con la condivisione della Regione Puglia attraverso il presidente Michele Emiliano, sottolinea "il grande senso di diligenza e di responsabilità della giovane infermiera verso la comunità, in particolare durante l'emergenza sanitaria, e dal suo lavoro svolto con grande dedizione, passione e professionalità presso l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia".In memoria della giovane infermiera tranese si stanno organizzando anche altre iniziative, fra cui l'istituzione di una borsa di studio.