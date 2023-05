Sciame d'api invade via Imbriani, tutto si risolve spontaneamente nel giro di poco tempo

È un fenomeno del tutto naturale ma puntualmente genera preoccupazione tra i cittadini: un intero sciame di api questa mattina ha letteralmente invaso via Imbriani (angolo con via Aldo Moro) destando la curiosità ma anche paura tra commercianti, residenti e passanti. Sono centinaia, e si muovono tutte insieme: la sciamatura è in verità un fenomeno frequente in questo periodo dell'anno, quando le arnie cercano una nuova ape regina e tendono a sdoppiarsi anche per via delle dimensioni raggiunte dal gruppo. Ed è la "vecchia" regina ad andar via, un "movimento" comune soprattutto laddove gli apicoltori non veglino abbastanza sulle dinamiche e sul lavoro dell'alveare o semplicemente non colgano i segni premonitori di questa divisione. Quando la vecchia regina fugge, porta dietro a sé il suo sciame. La regina e le sue api, a quel punto, cercano solo un nuovo luogo dove attaccarsi. Quindi non c'è da preoccuparsi, assicurano gli apicoltori. Le api si sono poi pian piano divise e dileguate nelle vie del centro.