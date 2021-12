Sciopero dei treni, domani disagi anche alla stazione di Trani

Giorno di disagi per gli utenti e mobilitazione delle sigle sindacali domani 16 dicembre per la giornata di sciopero generale indetta dalla Cgil e Uil e a cui aderiranno anche le sigle sindacali dei lavoratori ferroviari, per quanto riguarda i treni, in base alla legge sui servizi di pubblica utilità (la 481 del 1995). Saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, vale a dire i treni regionali. Saranno poi garantiti anche i treni a lunga percorrenza.