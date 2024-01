Benvenuti a Trani? Non alla stazione: niente bagni, niente info, niente sala d'attesa

Francesco Pansitta Trani la ama profondamente, la difende, le dedica poesie - rigorosamente in dialetto - la magnifica e la racconta nella sua storia e nel suo presente. Ogni giorno, anche in questi periodi di festa, si mette a disposizione di turisti italiani e stranieri dai quali si fa capire con semplicità e gentilezza e ai quali da tempo regala fotocopie fatte a sue spese con la piantina della Città, oltre a fornire informazioni e a offrire l'uso dei servizi igienici, anche senza la necessità di consumazione. E questo perché il suo locale si trova a pochi metri da quell' ingresso a Trani costituito dalla stazione delle Ferrovie dello Stato: e chiunque arrivi, non trovando alcun presidio anche minimo che assomigli a una accoglienza si rivolge a lui, quasi un'oasi nel deserto all'arrivo nella nostra ex deliziosa ed elegante stazione, oggi un monumento all'inefficienza, al fallimento di progetti, quasi all'impegno a rovinare qualcosa di bello. Le denunce e le lamentele di chi arriva a Trani riportate dal signor Pansitta sono gravi, amare, pesanti e riguardano i bagni, chiusi o sporchissimi, la mancanza di una biglietteria o un servizio di informazioni per i viaggiatori, la sala d'attesa chiusa. Ora, possono esserci tante motivazioni, ma sicuramente non sufficienti a giustificare un tale degrado nell'arrivo a Trani, non solo di turisti ma anche di pendolari o cittadini che viaggiano per svariati motivi: pendolari per il lavoro ma anche cittadini che prendono il treno magari per raggiungere ospedali o cliniche quotidianamente. Di certo un pessimo biglietto da visita, fatto presente più volte, affrontato, discusso. Il risultato è quello che è descritto nel post di Francesco Pansitta, che più che arrabbiato definiremmo addolorato, profondamente, quasi da tranese tradito.Per chi mi conosce , sa quanto AMO la mia CITTÀ , e la difendo da..CRITICANTI e MALPENSANTI .Però questa volta , e mi dispiace , devo fare io una dura CRITICA , a nome di tanti vacanzieri NATALIZI , e TURISTI di UN SOLO GIORNO , che mi hanno SEGNALATO gravi disagi alla nostra STAZIONE FERROVIARIA , che non rispecchia la BELLEZZA e il FASCINO della CITTÀ DI TRANI .In primo , BAGNI CHIUSI già a un certo orario , o se aperti SPORCHISSIMI , SALA ATTESA CHIUSA , con il freddo soprattutto la sera , e infine BIGLIETTERIA o INFORMAZIONI VIAGGIATORI ZERO ". E comunque , spesso , e lo faccio di cuore e con coscienza (con gli apprezzamenti di TANTI viaggiatori), mi sostituisco nel mio Caffè Italiano , come SALA D' ATTESA e servizio BAGNI, e spesso ritardando anche la chiusura del BAR , in attesa dell' orario del TRENO , e non lasciare al FREDDO intere famiglie con bambini .....e aggiungo , se vi viene da fare un BISOGNINO , i bagni della PIAZZA PRINCIPALE ( ...Piazza della Repubblica ) hanno un' orario "DA FARTELA ADDOSSO"