Sclerosi Tuberosa, il giro d'Italia di Elio Brusamento fa tappa a Trani

Si chiama Elio Brusamento, è padovano, pensionato, alpino ed atleta. Alla soglia dei 70 anni sta compiendo un'impresa straordinaria: è partito il 25 aprile 2019 da Trieste per percorrere l'Italia a piedi con solamente uno zaino in spalla ed un'idea ben chiara in testa: da portavoce dell'associazione Sclerosi Tuberosa, l'uomo sta testimoniando l'importanza di conoscere questa forma di malattia rara genetica che colpisce un bambino ogni seimila.Il suo viaggio in giro per il Paese dovrebbe concludersi a maggio del 2021. In tutti questi mesi di cammino è stato ospitato da amministratori locali, Caritas, parrocchie e gruppi scout. Da alcune settimane è in Puglia e ieri ha fatto tappa a Trani. Accolto dal gruppo scout Agesci Trani 2 parrocchia santa Maria delle Grazie, il "maratoneta della solidarietà" è stato ricevuto in municipio dal sindaco della città, Amedeo Bottaro.