Scomparsa del consigliere De Laurentis, il sindaco: «È dura salutarti così. Trani perde una persona speciale»

La perdita del consigliere comunale Domenico De Laurentis ha creato profondo dolore e sgomento nella classe politica locale. Diversi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia che si stanno susseguendo in queste ore.«È dura salutarti così.Trani perde una persona speciale, che ha sempre avuto il coraggio di esprimere il proprio pensiero e di battersi per le proprie idee» - sono le parole del sindaco di Trani Amedeo Bottaro. «Ciao Mimmo. Hai speso la tua vita al servizio della comunità, senza mai retrocedere di un passo rispetto ai tuoi ideali. Lasci un grande vuoto nel cuore di chi ti ha amato e di chi ti ha conosciuto».«Una brutta notizia che colpisce la Massima Assise Cittadina e la Città. Ciao Mimmo, riposa in pace!», il messaggio del presidente consiliare Fabrizio Ferrante.«Se esistesse un galateo della buona politica, lo riassumerei col sorriso tenace di Mimmo De Laurentis. Arrivederci, Mimmo!», il commento della consigliera Francesca Zitoli.Cordoglio anche dal mondo dell'opposizione. «A nome di Fratelli d'Italia, esprimo sentite condoglianze alla famiglia De Laurentis, per la scomparsa del collega consigliere comunale Mimmo», il messaggio del consigliere Raimondo Lima. «Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti lascia sulla terra le tracce luminose delle sue grandi virtù...Buon viaggio Mimmo, ora potrai riabbracciare il nostro Nicola Lapi», le parole della consigliera Raffaella Merra.«Quello che ricorderò di te sarà il tuo viso tirato e i denti stretti, mentre con le stampelle e a fatica prendevi il tuo posto in consiglio comunale. E io mi chiedevo, da poco diventato consigliere, come facesse ad avere ancora la voglia di fare ciò. Sei stato un esempio per tutti quelli che un giorno vorranno fare Politica, con la 'P' maiuscola, solo e soltanto al servizio dei cittadini e dei più deboli. Grazie Mimmo...», il messaggio di cordoglio del consigliere Vito Branà a nome del M5S Trani.«La scomparsa di Mimmo De Laurentis è una brutta notizia. Una grave perdita per la città di Trani. Mimmo De Laurentis era una gran bella persona, un uomo perbene, un professionista serio, un politico preparato e appassionato. Amava Trani e l'ha dimostrato in tanti anni di impegno, in ogni ruolo da egli ricoperto. Con lui c'è sempre stato rispetto, con lui c'è sempre stata massima collaborazione. Abbiamo vissuto con profonda tristezza la sua lunga malattia, abbiamo gioito quando il peggio sembrava passato ed abbiamo vissuto con apprensione l'ultimo periodo, consapevoli che sarebbe stato complicato vincere contro questo male infame. La città di Trani dovrà trovare un modo per ricordare Mimmo De Laurentis anche in futuro. Rivolgiamo alla sua famiglia a titolo personale e a nome di tutti gli amici di Trani#ACapo il nostro autentico sentimento di vicinanza. Ciao Mimmo» - scrive il capogruppo del movimento Trani a Capo, Aldo Procacci.«Sarà quiete per te ora, e in eterno. Ciao, Mimmo De Laurentis, il male non ti farà più male. E tu "...se non altro non dovrai più svegliarti. Non dovrai più morire" (Murakami, dicevamo, ricordi?). Non raccoglierò più il tuo bastone poggiato di lato fra noi seduti in Consiglio mentre tu, caparbio, presente, gentile, mi regalavi esperienza e lucida conoscenza delle cose. E scambi di caramelle e opinioni, pubblico e privato, tumore e cure, convinzioni e delusioni. La tua lucidità, il testimone, gli esempi siano conforto per i tuoi figli», l'addio di Milly Corallo.