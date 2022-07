Scontro fra auto e moto in via Imbriani: ferita una ragazza

Incidente su via Imbriani una mezz'ora dopo la mezzanotte, nei pressi dell'incrocio con via San Gervasio: nell' impatto fra un'auto ed una motocicletta è rimasta ferita una ragazza, prontamente soccorsa dopo l'arrivo di un'ambulanza del 118 e trasferita in ospedale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.