Scontro tra due auto all'incrocio tra via de Cuneo e via Bebio: nessun ferito

Solo grande spavento e fortunatamente nessun ferito il bilancio di un Incidente verificatosi nel primo pomeriggio di giovedì 18 marzo a Trani, all'incrocio tra via de Cuneo e Via Bebio. Coinvolti due mezzi, una Citroen C3 e una Mini Cooper, che per motivi ancora da chiarire, verosimilmente una mancata precedenza, si sono scontrati tra loro: illesi i conducenti alla loro guida, solo danni alle vetture. La circolazione ha subito rallentamenti in attesa dell'arrivo della Polizia locale per i rilievi del caso, per poi riprendere subito dopo.