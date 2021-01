Scuola Baldassarre, piantumazione di un cedro in memoria della Shoah

La classe 3 I, alla presenza del Dirigente scolastico, Marco Galiano e accompagnata dalle proff.sse Marilena Gaudio e Maria Sasso, ha voluto dedicare un albero di cedro, simbolo dell'immortalità e dell'eternità, a tutti quei ragazzi strappati alle loro adolescenze durante l'Olocausto, come Eva Maria la protagonista de Il violino di Auschwitz. Ma la dedica ha incluso anche la figura del tranese Vincenzo Pappalettera, partigiano e deportato a Mauthausen, "portatore di memoria" come è stato definito dagli stessi alunni per aver trascorso la sua vita da sopravvissuto a rendere viva la memoria delle vittime della barbarie nazista. La cerimonia ha visto gli alunni esibirsi in brani musicali quali Schindler list e The beautiful that way e presentare disegni a tema.



Gli studenti hanno fatto propria l'affermazione di Papa Francesco: "Il passato ci deve servire da lezione per il presente e il futuro" e infatti la parola d'ordine di questa giornata è stata: "Memorizzare per non sbagliare, comprendere per non ripetere". Un bell'esempio di cittadinanza attiva da parte degli studenti, vista la dedica di un albero vinto nella tombolata online trasmessa dalla scuola.

Si è svolta mercoledì 27 gennaio 2021, nella Scuola secondaria di primo grado Gen. E. Baldassarre di Trani, la cerimonia di piantumazione di un cedro in memoria della Shoah nell'ambito della celebrazione della Giornata dedicata.