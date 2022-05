Scuola Papa Giovanni XXIII ammessa ai fondi Pnrr, Bottaro: «Primo fondamentale passo per restituire al quartiere la sua scuola di riferimento»

«Le risorse del PNRR ci permetteranno di ricostruire la scuola Papa Giovanni. Su sito del MIUR sono state pubblicate le graduatorie delle aree, Regione per Regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici, all'esito dell'avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all'inizio del mese di dicembre». E' il commento del sindaco Amedeo Bottaro alla notizia di ammissione della scuola Papa Giovanni XXIII ai finanziamenti del Pnrr.«La nostra proposta di candidatura è rientrata fra quelle ammesse, il che significa che abbiamo compiuto il primo fondamentale passo per restituire al quartiere la sua scuola di riferimento, nostro obiettivo fin dal primo giorno al quale ha lavorato con grande impegno ed abnegazione l'assessore Francesca Zitoli unitamente a tutti gli uffici coinvolti.Attendiamo ora che il Ministero dell'Istruzione ci convochi per procedere alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento».