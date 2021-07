Scuola Petronelli, conclusi i progetti Pon estivi

Venerdì 2 luglio 2021 si è concluso, con grande successo, Il Piano scuola Estate del 2° Circolo Didattico Mons. Petronelli di Trani realizzato attraverso la costituzione di 15 moduli, con il coinvolgimento di 450 alunni: una scuola "diffusa" sul territorio, con aule prive di muri e corridoi, ma ricche di colori e soprattutto di relazioni.Grazie ai finanziamenti Pon FSE e FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ sono stati realizzati percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19.Due grandi progetti "Tutti a scuola" e "Imparare giocando". Il progetto "Tutti a scuola" con tre moduli: Orienteering in coding, Sport in gioco, A scuola con arte.Il progetto Imparare giocando con 11 moduli: Fantastoriando, English in, Funny English, Play, sing and act, Roboticamente nell'arte, Per... corsi al naturale,Il mare a scuola, LiberaMente, A mano libera,Ricostruendo il tempo e lo spazio,Souvenir di Trani.I nostri laboratori sono stati realizzati nelle sedi Mons.Petronelli e Brig.Cezza, dalla lingua italiana e inglese, alle attività educative su musica, digitale, arte e sport, e attività di educazione all'ambiente e alla cittadinanza.Bravissimi i bambini per l'entusiasmo mostrato e l'impegno profuso. Bellissime le performances finali che hanno messo in evidenza il lavoro attento e professionale svolto da esperti e tutor e che ha consentito agli alunni di arricchire il loro bagaglio di conoscenze e di abilità. Una progettualità posta in atto attraverso strategie efficaci e modelli metodologici adeguati da parte di tutor ed esperti che hanno costituito i punti di forza di un percorso formativo di qualità, potenziando le competenze degli alunni coinvolgendoli attivamente valorizzando appieno l'identità, le personali attitudini e le potenzialità in ciascuno di loro.La "SCUOLA APERTA D'ESTATE" per restituire spazi e tempi di relazione, un ponte tra questo e il prossimo anno scolastico, un'occasione che ha consentito ai bambini di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità.