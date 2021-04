Scuola Petronelli, consegnati tablet agli alunni meno abbienti

Consegnati stamattina presso il 2° Circolo Didattico "Mons. F. Petronelli" di Trani una fornitura di tablet; gli stessi saranno destinati agli studenti meno abbienti, che li otterranno in comodato gratuito.L'iniziativa si è resa possibile grazie all'intervento dell'agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà globale. A tal fine, l'agenzia (USAID), ha donato al Rotary italiano, per il tramite della "Rotary Foundation", la cifra di 5 milioni di dollari, nell'ambito della lotta al Covid-19. La cifra sarà investita in tre tranche per ogni Distretto del Rotary italiano, da investirsi nelle aree di focus della Alfabetizzazione, della Prevenzione e Cura delle Malattie e dello Sviluppo Comunitario.All'evento sono intervenuti il Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, la Prof.ssa Angela Tannoia, Presidente del Rotary Club di Trani, la Dott.ssa Pina Tota, Dirigente scolastico, e la Dott.ssa Emanuela Termine, Assistente del Governatore.La Presidente del Rotary di Trani ha sottolineato che l'iniziativa, che vedrà coinvolte anche le realtà di Canosa e Andria, "è volta a sottolineare l'azione unitaria che il Rotary intende realizzare a favore delle comunità di appartenenza e delle future generazioni che rappresentano la risorsa più importane per il Paese".Il sindaco, nella persona dell'Avv. Bottaro, si è detto entusiasta della vicinanza che ancora una volta il Rotary ha manifestato verso la città di Trani. Ha concluso il Sindaco che "l'auspicio è quello di ritornare presto ad avere una scuola viva e partecipata".