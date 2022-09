Secchiello e paletta non per giocare ma per ripulire la spiaggia: la segnalazione di un lettore giunge in redazione per descrivere lo stato della spiaggia "libera" di Colonna, "dove ogni giorno con la mia bambina e la mia famiglia – racconta – ci…divertiamo a ripulire la sabbia da rifiuti, sigarette e quant'altro. Eppure la spiaggia libera dovrebbe essere oggetto di pulizia non da parte dei bagnanti che vi accedono per trascorrere delle ore di relax, ma da qualcuno evidentemente e sicuramente preposto a farlo. E la cosa si ripete dall'inizio della stagione. Certo non è bello arrivare in spiaggia e trovar quella situazione: ora l'estate sta finendo, ma sarebbe opportuno non sottovalutare questa questione anche per il futuro".