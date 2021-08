Seconda operazione dopo l'incidente in moto per il sindaco Bottaro

«Nonostante tutto e come sempre, sono concentrato sull'attività amministrativa e nutro grande fiducia di poter tornare presto in Comune.

Mi sollevano e confortano, oltre che le continue attestazioni di affetto da parte della gente, le notizie che mi arrivano dagli uffici».

Ed annuncia infine: «Abbiamo ottenuto l'ennesimo finanziamento, questa volta di circa 300 mila euro per la messa in sicurezza della scuola Dell'olio. E sono anche arrivate le prime risorse, circa 400 mila euro, per la scuola Papa Giovanni. Per quest'ultima avremo bisogno di ingenti risorse ma non posso non rallegrarmi per questo primo risultato che ci consentirà di partire nell'opera di restituzione di una scuola a quel quartiere».

«Come è già trapelato, sono ancora in ospedale e nelle prossime ore dovrò essere sottoposto a nuovo e diverso intervento, il quarto in 16 mesi (covid a parte)». A parlare è il sindaco Amedeo Bottaro direttamente dalla sua stanza di degenza all'ospedale Dimiccoli di Barletta.