Selfie in chiesa, Morollo: "Comprendo la rabbia degli amici del settore ricezione, ristorazione e cultura"

Il selfie pubblicato sulla pagina Facebook del Santuario Madonna di Fatima e che ritrae il parroco don Sabino con i fedeli a margine della celebrazione della Domenica delle Palme sta facendo discutere perché a detta di molti non sarebbe stato rispettato il distanziamento tra i presenti.«Mi sono arrivate molte segnalazioni in merito a questa foto e non posso nascondere il mio disappunto - commenta il consigliere comunale Luca Morollo di Puglia Verde e Solidale -. Capisco la voglia e la necessità di festeggiare il giorno delle palme, ma comprendo altrettanto la rabbia di tutti gli amici del settore ricezione, ristorazione, cultura...(tra i più penalizzati dalla pandemia). Per uno che da anni "prova" ad organizzare eventi culturali e che sente dannatamente la mancanza di concerti, spettacoli teatrali, questa foto è come un cazzoto in pieno volto. Speriamo - conclude - di poter presto tornare tutti a godere liberamene di ciò che abbiamo bisogno».Alle parole di Morollo poco dopo si sono aggiunte quelle dell'assessore Marina Nenna: «Il Covid ieri si è portato via un componente della mia famiglia. La pandemia esiste, anche la Domenica delle Palme. Chi ha la fortuna di star bene, di avere familiari che godono di ottima salute, di non essere tra le categorie colpite economicamente dalla pandemia (ammesso che ce ne siano), smetta di fare selfie senza senso ed abbia rispetto. Visto che ci credono e ne fanno una grande ostentazione, dimostrino di avere cristiana compassione».