Padre Sabino e il Vip preferito: il selfie delle Palme

«Un selfie con il nostro Vip preferito: Gesù Cristo nel tabernacolo!». E' la trovata social del parroco don Sabino del Santuario Madonna di Fatima a Trani che ieri, a margine della celebrazione della Domenica delle palme, si è immortalato in un selfie: sullo sfondo i fedeli tutti a debita distanza e il tabernacolo di Cristo. La foto, pubblicata sulla pagina Facebook della parrocchia, è stata accompagnata dalla didascalia sopra riportata: un modo sicuramente alternativo per avvicinare anche il pubblico dei più giovani alla fede.In un'era dove sui social si pubblica di tutto e di più, perché quindi non pubblicare anche contenuti di fede? Indubbio che la trovata di don Sabino possa far storcere il naso qualcuno, magari a chi crede che Chiesa e social siano due mondi troppi distanti tra loro. C'è chi invece, a giudicare dai commenti e likes al post, ne ha apprezzato l'originalità.Del resto, con il pontificato di Papa Francesco la Chiesa ha puntato nella direzione del progresso per mettersi al passo con i tempi e rendersi più attraente al pubblico giovanile e lo fa sfruttando al massimo il mezzo più utilizzato dai giovani, internet.