Sensibilità e civiltà durante la fase 1: l'associazione Con.Te.Sto ringrazia l'Amministrazione

L 'associazione Con. Te. Sto ha consegnato nella mattinata di ieri una targa al sindaco di Trani Amedeo Bottaro e al presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ferrante (quale responsabile del Trani Autism Friendly) per ringraziare le istituzioni cittadine della possibilità data a tante famiglie speciali di poter accedere alla villa comunale nel periodo del lockdown.La sensibilità e la civiltà di una comunità si misura anche da queste cose. Il provvedimento adottato dall'amministrazione tranese durante la fase 1 ha fatto da apripista ad analoghe iniziative in altri Comuni. Trani si è confermata ancora una volta una città in grado di attuare politiche virtuose , capaci di superare le disuguaglianze anche in un momento complicato come quello dell'emergenza sanitaria