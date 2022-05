Serenity saluta Trani. Il capitano: «Un approdo meraviglioso nel viaggio della famiglia reale»

Come due cattedrali o come due navi: nell'immagine pubblicata Serenity e la nostra Cattedrale, più volte paragonata a un vascello immenso che sta per salpare, sembrano salutarsi.E anche se gli ospiti provenivano da un paese del Medio Oriente, terra per definizione fatta di fiaba e magia delle Mille e una Notte, pare che l'affiorare di Trani che accoglie con i suoi monumenti sul mare, il monastero a sud e la cattedrale dal lato opposto, come in un abbraccio, abbia davvero incantato anche questa real famiglia. Del resto il capitano ha confermato che l'itinerario è stato costruito su tappe speciali: "In questo viaggio avevamo cercato di individuare approdi degni della famiglia reale, e la città di Trani con il suo porto naturale, anche dalle segnalazioni di diversi colleghi, abbiamo capito che non doveva mancare.In poche ore la famiglia dei principi davvero ha vissuto un'esperienza accogliente e piacevole per il soggiorno e incantevole per gli occhi. Un aperitivo nella splendida cornice del resort Ognissanti , una passeggiata nel centro storico e ai nostri monumenti - e peccato davvero la cattedrale ancora in ristrutturazione! - e perfino uno shopping di eccellenza in quella boutique Nugnes , ormai un riferimento per acquirenti di alta moda dall'Italia e dall'estero.E dopo il clamore di ieri sera, i selfie, i video, la curiosità intorno a un mondo fatto di lusso e regalità, stamattina Serenity nell'atmosfera placida e luminosa di un porto incastonato tra mare e cielo più azzurro che mai è salpata per altri lidi., magari a farsi portavoce di cotanta bellezza.E' un concetto importante da capire, anche per detrattori che ritengono ininfluente la notizia della presenza di personaggi celebri, e quelli di quest'ultimo periodo a partire dal Principe di Monaco fino ai Maneskin sono addirittura celeberrimi: questi approdi, le fotografie , la diffusione sui media e soprattutto sui social non fa che aumentare la cassa di risonanza nel mondo di un gioiello - Trani - al quale forse noi tranesi siamo abituati, ma che agli occhi di un visitatore che la vede per la prima volta appare davvero uno dei posti più belli, speciali, suggestivi, incantevoli lungo le coste dell'intero Paese. Siamo pronti a questa responsabilità? Le nevralgie sono diverse, a partire dai parcheggi per le auto, ben più complessi della richiesta di approdo dello Yacht di 42 metri, fino al problema della criminalità (e quanti furti d'auto ai turisti...) e del vandalismo senza scrupoli, capace di distruggere anche le giostrine per i disabili, come è avvenuto proprio ieri.Trani attrattiva come Portofino, Positano, come le città dell'ormai internazionale Salento, a due passi oltretutto? Di strada ce n'è da fare, eppure Trani è bella da sempre.