Servizio civile al Comune di Trani, pubblicate le date dei colloqui

Sul sito www.expoitaly.it sono presenti le date dei colloqui selettivi per il Comune di Trani che si svolgeranno on line con la piattaforma ZOOM. I giovani dovranno prendere visione della "guida colloqui" presente sul sito per tutte le procedure richieste dal Dipartimento.I candidati dovranno collegarsi da remoto nel giorno stabilito (riceveranno il link per accedere al colloquio il giorno precedente o il giorno stesso sulla mail collegata allo SPID) ed effettueranno il colloquio in una stanza "virtuale" pubblica con tutti i candidati.Il calendario è consultabile al seguente link