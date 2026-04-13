Servizio Civile in Unitalsi Trani: sei posti per giovani volontari

C'è tempo fino alle 14.00 del 16 aprile 2026 per presentare la domanda del servizio civile. Necessario per la presentazione delle domande lo spid o la cie.L'unitalsi offre ai ragazzi dai 18 ai 28 anni la possibilità di scegliere un'attività che prevede l'aiuto e il sostegno alle fasce più deboli della società attraverso due progetti di sviluppo sociale e culturale "IMPERFETTI MA FELICI" e "PASSI NEL MONDO: GIOVANI VOLONTARI PER LA PARTECIPAZIONE SOCIALE E CULTURALE". Entrambi i progetti prevedono di favorire l'inclusione sociale di quella fascia di popolazione tra cui anziani e disabili che vogliono vivere al di là del disagio, con attività che prevedono uscite culturali, ludiche, semplici commissioni e sostegno alla vita.Per la sottosezione di Trani aderente al progetto del servizio civile nazionale verranno selezionati 3 ragazzi per ogni progetto, per un totale di 6 posti, che potranno svolgere il servizio sopra descritto con le modalità e pratiche descritte nel bando.Per chiarimenti, richieste o maggiori info, consultare il sito www.unitalsi.it, oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook "Unitalsi Trani Bisceglie Corato" o instagram "unitalsi Trani".