Pellegrinaggio a Lourdes: la diocesi di Trani-Barletta in cammino con l’Unitalsi

Il partenza oltre 230 tra volontari, ammalati, sacerdoti e pellegrini

Trani - venerdì 5 settembre 2025 13.20
Dal 7 al 13 settembre 2025, organizzato dalla sezione pugliese dell'Unitalsi, si terrà un pellegrinaggio a Lourdes. Vi partecipano diverse sottosezioni della Puglia. La nostra diocesi vedrà la partecipazione delle sottosezioni di Trani e Barletta. Saranno guidate dal nostro Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, che presiederà l'intero pellegrinaggio.

Dalla nostra Arcidiocesi prenderanno parte 67 volontari, 7 sacerdoti, 2 medici, 60 ammalati, 102 pellegrini. Il totale dei partecipanti è di 730. Raggiungeremo Lourdes in treno bianco con partenza il 7 settembre e in aereo con partenza da Bari l'8 settembre, il ritorno sarà in treno il giorno 12 settembre con arrivo il 13, mentre l'aereo partirà da Lourdes il 12 con arrivo in giornata.
