Burraco solidale a Trani: l'U.N.I.T.A.L.S.I. scende in campo per la beneficenza

La sottosezione di Trani dell'U.N.I.T.A.L.S.I. torna, come ogni estate, a unire divertimento e solidarietà. Mercoledì 6 agosto, a partire dalle ore 19:30, gli appassionati di burraco sono invitati a partecipare a un torneo benefico che si terrà presso il Lido Colonna. L'iniziativa ha un duplice obiettivo: offrire una serata di svago e, al contempo, raccogliere fondi per sostenere le attività dell'associazione.L'U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) è un'organizzazione di volontariato cattolica che da oltre un secolo, a Trani sono oltre quaranta gli anni di presenza, opera al fianco delle persone ammalate e con disabilità, assistendole non solo nei celebri pellegrinaggi a Lourdes e in altri santuari internazionali, ma anche nella loro vita quotidiana e nei momenti di difficoltà.I partecipanti avranno l'opportunità di sfidarsi in un'atmosfera conviviale, con premi in palio per i vincitori e un piccolo buffet offerto a tutti. Un'occasione per trascorrere una serata piacevole, sapendo che il ricavato verrà interamente devoluto al sostentamento delle attività che l'U.N.I.T.A.L.S.I., su Trani, svolge a favore delle fasce più fragili. Per adesioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 349 7239237 o 335 8314677.L'associazione che ha in sè il carisma mariano legato alle apparizioni della Immacolata Concezione a Lourdes, anche quest'anno organizza il pellegrinaggio e lo farà nel prossimo mese di settembre: in treno dal 07 al 13, in aereo dall'08 al 12 . Informazioni in sede U.N.I.T.A.L.S.I, si trova presso la parrocchia dello Spirito Santo, il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19:30