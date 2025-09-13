Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora

Il messaggio è chiaro: la memoria di Don Pasquale Uva non appartiene solo al passato, ma è un impegno vivo, da rinnovare ogni giorno.

Social Video 4 minuti 70 anni fa ci lasciava Don Pasquale Uva credits

A settant'anni dalla sua scomparsa, Don Pasquale Uva continua a vivere attraverso l'opera che ha fondato e i valori che ha trasmesso. Uomo di fede, ma soprattutto uomo degli ultimi, Don Uva fu un visionario che seppe guardare oltre il proprio tempo, creando una delle realtà sanitarie e assistenziali più importanti del Mezzogiorno: la Casa della Divina Provvidenza.Fondatore anche della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, Don Uva ha dedicato la sua vita ai più fragili: poveri, malati, emarginati. A loro ha offerto non solo cure e assistenza, ma anche dignità, ascolto e amore. La sua missione, fondata su carità e accoglienza, ha generato un'eredità spirituale e sociale ancora oggi viva e operante.A raccoglierla è Universo Salute - Opera Don Uva, che da anni porta avanti, con impegno e dedizione, i principi del fondatore. Oggi, migliaia di operatori sanitari, collaboratori e religiose proseguono nel solco tracciato dal sacerdote di Bisceglie, mantenendo viva una testimonianza di fede concreta e operosa.Per ricordare Don Uva, Universo Salute ha realizzato un video commemorativo che ripercorre la sua vita, le sue opere e il sogno che ancora oggi si traduce in accoglienza, cura e sostegno. Uno strumento per non dimenticare e per continuare a far germogliare i semi da lui piantati.