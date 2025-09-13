Universo Salute Opera Don Uva Bisceglie
Universo Salute Opera Don Uva Bisceglie
Attualità

Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora

Universo Salute celebra la sua memoria con un video

Trani - sabato 13 settembre 2025 12.50
A settant'anni dalla sua scomparsa, Don Pasquale Uva continua a vivere attraverso l'opera che ha fondato e i valori che ha trasmesso. Uomo di fede, ma soprattutto uomo degli ultimi, Don Uva fu un visionario che seppe guardare oltre il proprio tempo, creando una delle realtà sanitarie e assistenziali più importanti del Mezzogiorno: la Casa della Divina Provvidenza.

Fondatore anche della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, Don Uva ha dedicato la sua vita ai più fragili: poveri, malati, emarginati. A loro ha offerto non solo cure e assistenza, ma anche dignità, ascolto e amore. La sua missione, fondata su carità e accoglienza, ha generato un'eredità spirituale e sociale ancora oggi viva e operante.

A raccoglierla è Universo Salute - Opera Don Uva, che da anni porta avanti, con impegno e dedizione, i principi del fondatore. Oggi, migliaia di operatori sanitari, collaboratori e religiose proseguono nel solco tracciato dal sacerdote di Bisceglie, mantenendo viva una testimonianza di fede concreta e operosa.

Per ricordare Don Uva, Universo Salute ha realizzato un video commemorativo che ripercorre la sua vita, le sue opere e il sogno che ancora oggi si traduce in accoglienza, cura e sostegno. Uno strumento per non dimenticare e per continuare a far germogliare i semi da lui piantati.
Il messaggio è chiaro: la memoria di Don Pasquale Uva non appartiene solo al passato, ma è un impegno vivo, da rinnovare ogni giorno.
Social Video4 minuti70 anni fa ci lasciava Don Pasquale Uvacredits
  • Universo Salute Opera Don Uva
Altri contenuti a tema
Alzheimer, Universo Salute Bisceglie : al via il corso di formazione per i familiari Speciale Alzheimer, Universo Salute Bisceglie : al via il corso di formazione per i familiari Inizia domani 20 gennaio 2025, alle ore 17, presso la sala convegni della Palazzina Amministrativa di Universo Salute Opera Don Uva, a Bisceglie, il percorso di formazione per i familiari.
7° anniversario di Universo Salute: gli auguri dell'AD Vigilante al personale Speciale 7° anniversario di Universo Salute: gli auguri dell'AD Vigilante al personale "Siamo solo all'inizio. Avanti così"
Telesforo smentisce qualsiasi ipotesi di vendita degli asset di Universo Salute Telesforo smentisce qualsiasi ipotesi di vendita degli asset di Universo Salute Il vicepresidente esecutivo: «Non abbandonerò mai i lavoratori»
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
13 settembre 2025 Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto "
13 settembre 2025 Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto"
Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
13 settembre 2025 Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
"Notte delle Lanterne ": stasera ultimo appuntamento a Trani
13 settembre 2025 "Notte delle Lanterne": stasera ultimo appuntamento a Trani
Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
13 settembre 2025 Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
13 settembre 2025 I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
13 settembre 2025 Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
13 settembre 2025 Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
13 settembre 2025 Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
Scuola "De Amicis ", una festa per la prima campanella
13 settembre 2025 Scuola "De Amicis", una festa per la prima campanella
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.