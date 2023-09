"Settimana del Mare": impartita dal Vescovo la "benedizione al mare" ai piedi della Cattedrale

Un mare che dopo giorni di tempesta si va acquietando, con un colore più vicino alla giada che all'azzurro, ha accolto oggi una benedizione speciale da parte del Vescovo, Monsignor D'Ascenzo, alla presenza di alti ufficiali della Marina Militare provenienti da tutta la Puglia nel corso delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Trani in questi giorni e patrocinata dal Comune di Trani, dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, dall'Associazione l'Ebanista, la Lega Navale di Trani, gli Amici nel Mare, la Guardia Costiera di Trani."Questo evento sancisce un legame ancora più profondo tra Trani e il mare nato nel passato - in particolare con gli Statuti Marittimi di cui celebriamo anche in questa occasione il 960° anniversario dalla loro promulgazione - e con il futuro, con tutto quello che il mare ci può offrire": così il vicesindaco Fabrizio Ferrante, presente alla manifestazione in rappresentanza della amministrazione comunale. Presenti anche per l'aministrazione la consigliere comunale Irene Cornacchia e il "poeta marinaio" Giuseppe Isim Laurora, quest'ultimo come alfiere dell'associazione Marinai d'Italia.Dopo l'intitolazione di una strada all'Ammiraglio Ispettore capo delle Capitanerie di Porto Ugo Balducci Riccitelli, originario proprio di Trani , la cui targa toponomastica è stata scoperta nella mattinata, la suggestiva cerimonia ai piedi della Cattedrale di Trani ha suggellato un momento particolarmente intenso, culminato, oltre che nella preghiera e nella benedizione rivolta dal vescovo, nella "preghiera del marinaio" elevata da un giovane marinaio della Capitaneria di Porto e nel lancio di una corona in mare da una imbarcazione della Marina.