Settimana sui diritti dell'infanzia, a Trani un ricco programma

"In un mondo che ha riscoperto la guerra come unico strumento di confronto tra i popoli, sono ancora i più piccoli a soffrire".La rete di associazioni del territorio la Città che Anima e il Comune di Trani organizzano una Settimana dedicata all'infanzia.A distanza di 34 anni dall'approvazione della Carta dei Diritti dei bambini, ancora una volta ci ritroviamo a parlare di distruzione, di bambini uccisi, di un futuro sempre più incerto.Ma i bambini cosa ne pensano? Cosa significa parlare di diritti in questo scenario di incertezza e ansia? Come immaginano i loro diritti in un futuro che li vedrà protagonisti come nuovi cittadini?Proveremo a parlare con i bambini e ragazzi della città durante la Settimana dell'Infanzia dal 20 al 26 Novembre 2023.Tre gli appuntamenti salienti della settimana:20 Novembre ore 9.30 La marcia per i Diritti che prenderà vita da Palazzo di Città e giungere alla Villa Comunale e che vedrà una foltissima partecipazione dei bambine/i ragazze/i della Città;Contest artistico in cui invitiamo i più piccoli attraverso varie forme espressive a parlare di Diritti e di Pace. Le opere raccolte verranno esposte presso lo Chalet della Villa Comunale dove resteranno in mostra dal 20 al 26 Novembre;26 Novembre: Colora i tuoi Diritti. Giornata di premiazione del Contest ed animazione in Villa Comunale per i più piccoli attraverso la realizzazione di disegni con i gessetti colorati.Per informazioni e dettagli tecnici sul programma della Settimana dell'Infanzia, potete contattare il numero: 3206745968 o consultando le pagine istituzionali del Comune di Trani.L'iniziativa è realizzata da:Comune di Trani Assessorato Politiche Sociali;Associazione Solidarietà e Promozione Sociale;Associazione Genitori Age;Associazione Azzurra Italia;Associazione I Colori degli Anni;Associazione Albero della Vita;Associazione Delfino Blu;Associazione Xiao Yan Rondine che ride.