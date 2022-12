"Sferruzza e racconta in biblioteca": parte oggi un percorso tra letteratura, maglia e solidarietà

In un mondo che ha fretta il lavoro a maglia ha il sapore della quiete, della serenità, della pazienza e della cura. Se poi una coperta di lana cresce al suono dei racconti ad alta voce il tutto si veste di poesia e può essere capace di far tuffare in un mondo lontano, quando ci si raccoglieva intorno al fuoco.A Trani da oggi e fino a fine marzo il focolare sarà nella Biblioteca comunale , ormai sempre più cuore pulsante della comunità tranese e fermento vivo e trasversale della cura di una cultura autentica a trecentosessanta gradi ; Infatti l'iniziativa è compresa nel contesto de "La città che apprende. Biblioteca di comunità di Trani ", il nuovo progetto interamente finanziato dalla Regione Puglia con fondi comunitari nell'ambito del bando "Smart in Puglia – Community library" - P.O.R. Puglia F.E.S.R. - FSE 2014-2020 .Questa proposta progettuale che ha registrato un ampio partenariato pubblico e privato; e a animare gli appuntamenti di "Sferruzza e racconta in biblioteca" saranno le componenti della associazione " I folletti laboriosi ", che dal 2006 non confeziona giocattoli come nella bottega di Babbo Natale ma doni ancora più preziosi, destinati ai più deboli, ai più fragili, ai più piccoli. E infattiTutta la produzione a maglia realizzata nell'ambito degli incontri, sarà donata, durante l'incontro conclusivo, al reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari.Un nome magico per un'associazione nella quale la magia si chiama Amore. Ad accompagnare lo sferruzzare di questo pomeriggio sarà la lettura di pagine dal saggio Cromorama di Riccardo Falcinelli (Einaudi ed.), uno sgomitolare tra la storia dei colori di tutto il mondo e in tutte le civiltà. Gli incontri sono gratuiti e si terranno dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nella sala narrativa adulti della biblioteca comunale G. BovioPer info e iscrizioni è necessario chiamare in biblioteca al numero 0883.482149Calendario:mercoledì 14 dicembre, mercoledì 11, 18, 25 gennaio; mercoledì 1, 8, 15, 22 febbraio; mercoledì 1, 8, 15, 22, 29 marzo.Le biblioteche possono diventare infrastrutture sociali che stimolano la vita della comunità, e in tale contesto i gruppi di lavoro a maglia e a uncinetto si sono dimostrati un mezzo potente di cambiamento capace di dare forza anche al welfare socioculturale. È nata così l'idea di "Sferruzza e racconta in biblioteca", un laboratorio di lavoro a maglia accompagnato dalla lettura di un libro. Il lavoro a maglia porta con sé, infatti, un valore aggiunto e non scontato in termini di creatività, socialità e attivismo, motivo per cui si è pensato di realizzare all'interno degli spazi della biblioteca comunale G. Bovio, una serie di incontri in collaborazione con l'associazione tranese I Folletti Laboriosi, presente con le sue volontarie dal 2006 in varie Terapie Intensive Neonatali, in Neonatologia, nelle Oncologie pediatriche e non, nei Centri di Aiuto alla Vita, nelle Case di riposo, nelle strutture per persone senza fissa dimora.Gli incontri saranno l'occasione per imparare l'arte del lavoro a maglia che sarà accompagnato dalla lettura di alcuni capitoli del libro Cromorama di Riccardo Falcinelli in cui si racconta la storia del colore, partendo da un intero universo di immagini presenti nella pittura, nella letteratura ma anche nel cinema e nei fumetti ma soprattutto negli oggetti quotidiani.Tutta la produzione a maglia realizzata nell'ambito degli incontri, sarà donata, durante l'incontro conclusivo, al reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari.Si comincia mercoledì 14 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00, l'incontro sarà occasione per scoprire insieme chi è Riccardo Falcinelli, autore del libro "Cromorama" e per cominciare a sferruzzare.