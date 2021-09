Si aprono oggi i Dialoghi di Trani: l'inaugurazione nel ricordo di Franco Cassano

Il programma di oggi, giovedì 16 settembreORE 9:30 - PIAZZA DUOMOTavola rotondacon Giuseppe Fallacara, Annalisa di Roma, Nicola Parisi, Maurizio Barberio e Marina DimatteoArchitettura & Artigianato 4.0Saluti: Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT Paolo D'AddatoMontaggio live del prototipo sperimentale a cura del Politecnico di BariA cura dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT - Commissione culturaORE 10:00-12:00 - EVENTO ONLINELaboratorio per il confronto di buone pratiche di educazione alla sostenibilitàA cura di ASviSVoci dal nostro futuro: la realizzazione dell'Agenda 2030 e la ScuolaCoordina Rosa de Pasquale: un laboratorio virtuale in cui saranno proposte e discusse "buone pratiche" di educazione alla sostenibilità, cui seguirà una riflessione conclusiva sulle azioni concrete di miglioramento possibile.Dalle ore 10:00 alle 12:00, Rosa De Pasquale, responsabile ASviS, dopo una breve introduzione sul tema "A che punto siamo nel perseguimento del GOAL 4", coordinerà un tavolo di lavoro, o meglio un laboratorio virtuale in cui saranno proposte e discusse buone pratiche di educazione alla sostenibilità, cui seguirà una riflessione conclusiva, nel quadro di quanto emerso, sulle azioni concrete di miglioramento possibile.ORE 15:00 - PALAZZO COVELLILecturecon Niccolò Dambrosio e Giuseppe FallacaraSaluti: Rettore del Politecnico di Bari Francesco CupertinoA cura dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT - Commissione culturaORE 17:15 - PIAZZA DUOMOInaugurazioneRicordando Franco Cassano"Pensiero meridiano è quel pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli integrismi della terra (in primis quello dell'economia e dello sviluppo), quando si scopre che il confine non e? un luogo dove il mondo finisce, ma quello dove i diversi si toccano e la partita del rapporto con l'altro diventa difficile e vera." (Il pensiero meridiano)Una svolta del pensiero meridionalista: guardare il sud del mondo senza nostalgiche retro visioni , ripensandolo alla luce di una modernità che riconosce limiti e fragilità economiche sociali ed ambientali e le traduce in forze ed energie che connettono ed interrogano.Saluti istituzionaliRoberto Rubini racconta il festivalORE 18:00 - PIAZZA DUOMODialogoLuciano Canfora, Ezio Mauro e Simona MaggiorelliSvolte a sinistra«Noi siamo spesso contro noi stessi, lavoriamo per i nostri nemici, serviamo le forze della reazione».Sono le parole che Filippo Turati pronuncia in occasione del congresso socialista del gennaio 1921, svoltosi a Livorno, dove si consumò la scissione dalla quale nacque il Partito comunista d'Italia. Un forza politica che continua a mutare, a scindersi e ricostituirsi, a dare seguito a ramificazioni. Frammentazione e conflittualità : è questa la sindrome della sinistra italiana? Questa la sua endemica debolezza? E se fosse una risorsa cosa dovremmo attenderci?ORE 19:00 - CIRCOLO DEL CINEMA DINO RISICinema sostenibileA cura del Circolo del cinema Dino RisiDomanidi Cyril Dion e Melanie Laurent ( Francia 2015; 118 minuti)Un documentario on the road, che attraversa parte dell'Europa e degli Stati Uniti e approda fino in India e all'isola della Réunion, alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque campi che indicizzano il film in capitoli: l'agricoltura, l'energia, l'economia, la democrazia e l'istruzione.ORE 19:00 - CATTEDRALE (SANTA MARIA DELLA SCALA)DialogoFrancesco Pomarico, Yvan Sagnet e Simona MaggiorelliSostenibilità sociale: lotta al caporalatoQuali sono le condizioni per promuovere un'alimentazione sostenibile e consapevole, in grado di rispettare salute, ambiente e diritti dei lavoratori con un accordo economico fondato su dialogo, trasparenza e rispetto?ORE 20:00 - PIAZZA DUOMODialogoFabrizio Barca, Ferruccio de Bortoli e Giancarlo FiumeNon c'è più tempoResponsabilità personale e collettiva, possibilità di cambiamento, sostenibilità globale ci impegnano a prenderci cura delle persone e dell'ambiente avendo come obiettivo la giustizia sociale e la lotta contro la povertà.Quali soluzioni dovremo immaginare per costruire un nuovo modello di welfare socialmente sostenibile?ORE 21:15 - PIAZZA DUOMOProiezione del filmA cura di Apulia Film CommissionSemina il ventodi Danilo CaputoNica, 21 anni, abbandona gli studi di Agronomia e torna a casa, in un paesino vicino Taranto, dopo tre anni d'assenza. Lì trova un padre sommerso dai debiti, una terra inquinata, gli ulivi devastati da un parassita. Tutti sembrano essersi arresi davanti alla vastità del disastro ecologico e suo padre aspetta solo di poter abbattere l'uliveto per farne soldi. Nica lotta con tutte le sue forze per salvare quegli alberi secolari ma l'inquinamento ormai è anche nella testa della gente e lei si troverà a dover affrontare ostacoli inaspettati...con Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente (II), Espedito ChionnProdotto da Okta Film con il sostegno dell'Apulia Film Fund di Regione Puglia e Apulia Film CommissionTalk con Simonetta Dellomonaco, Antonio Parente e Danilo Caputo