Social Video 4 minuti Si è svolto a Bisceglie il convegno "I Santi della porta accanto"

Lo scorso mercoledì, presso il Salone dei Congressi dell'Opera Don Uva – Universo Salute, a Bisceglie, si è svolto un importante convegno dal titolo: "I Santi della porta accanto".L'evento è organizzato da Universo Salute – Opera Don Uva con il patrocinio del Comune di Bisceglie, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e Fondazione S.E.C.A. nella ricorrenza del 68° anniversario della morte di Don Pasquale Uva (1885-1995).Dopo la presentazione dei lavori a cura di Marcello Paduanelli, Direttore Amministrativo AA.GG. Universo Salute, si è tenuta una lectio magistralis di S.E.R. MONS. LEONARDO D'ASCENZO, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie ("Gaudete et exultate – I Santi della porta accanto" – Riflessioni sulla lettera del Papa).L'evento è stato anche occasione di presentare agli astanti il libro di Paolo Telesforo "Don Pasquale Uva. Cento anni di Storia", con una Relazione di suor Anna Teresa Valentini della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza. A seguire, Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino ha presentato il libro Rosario Livatino "Un Giudice come Dio comanda". Al termine è in programma l'intervento di Paolo Telesforo, Vicepresidente Esecutivo Universo Salute.La conclusione della serata è stata affidata a Giancarlo Pecoriello, Presidente CdA Universo Salute. Il convegno sarà moderato da Alfredo Nolasco, giornalista, Responsabile Area Comunicazione Universo Salute.