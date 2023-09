"Si vergogni. E si dimetta subito": Daniele Santoro contro l'assessore Laurora e le sue lagnanze sul mercato settimanale

"Si vergogni! Dimissioni subito!" chiede il dirigente Confesercenti provinciale Bat, Daniele Santoro, all'assessore agli affari generali e istituzionali dell'amministrazione comunale di Trani, Carlo Laurora. Il quale questa mattina, giornata di mercato, scuole e lavori pubblici che hanno causato congestione di traffico, ha pubblicato sulla sua bacheca Facebook un pensiero: "Nell' epoca di Amazon e dei grandi centri commerciali non capisco a cosa serva ancora il mercato settimanale...se non a paralizzare una città..".Immediata la reazione di Santoro, segretario di Trani Sociale e dirigente e referente Imprenditoria Giovanile della Confesercenti Provinciale Bat e del direttivo di Trani: "Lascio a voi ogni libera espressione, ma io da Commerciante e da membro istituzionale e da Dirigente del settore, non posso che ufficialmente chiedere le immediate dimissioni dalla carica di Assessore al Sindaco di Trani Amedeo Bottaro e scuse pubbliche ai colleghi tutti ambulanti, che vivono e soffrono lo schiaffo della grande distribuzione e dell'online. Caro assessore come le ho già commentato: si vergogni!".Incalza anche Savino Montaruli presidente del sindacato CasAmbulanti, che replica a Laurora: "Vieni ad un confronto pubblico e ti spiego monte cose che non sai, anche sul mercato di Trani". Dice Montaruli: "Laurora non conosce le fatiche del nostro duro lavoro, chieda scusa ed accetti il confronto pubblico".