Sicurezza e investigazione: "Vegapol" compie trent'anni di attività

Lo scorso primo" ha compiuto. La realtà, che ha sede legale a, opera nell'ambito dellae delleprincipalmente sul territorio delle province di Bari e BAT , oltre che sul suolo nazionale. Una storia portata avanti tra impegno e professionalità dal 1 maggio, data in cui è iniziato il percorso di "Vegapol" nella specializzazione dellaL'azienda si avvale di tecnologie e strumenti all'avanguardia, come allarmi e strumenti di videosorveglianza, grazie a cui si è distinta con i propri servizi in questi anni. «Siamo orgogliosi della nostra realtà aziendale in continua innovazione – dichiara il cavalieredi "Vegapol"- anno dopo anno, la nostra storia si rinnova».Nel corso della cerimonia organizzata nella sede dell'azienda in occasione del trentesimo anniversario dell'attività si sono intervallati gli interventi di diverse autorità, tra cui il sindaco di Canosa,, il vicesindaco, il consigliere regionalee il presidente di Confindustria Puglia,, che hanno espresso le loro congratulazioni per il traguardo dell'azienda. «In una data simbolica come quella della festa dei lavoratori, trent'anni fa nasceva a Canosa una splendida realtà, quella dell' Istituto di Vigilanza ed Investigazione Vegapol , – ha dichiarato il sindaco Malcangio – è il frutto di dedizione, lavoro, perseveranza che ha nel dottor Vincenzo Forina il suo emblema. Dal 1993 ad oggi competenza e professionalità hanno contraddistinto la Vegapol e noi non possiamo essere che fieri di questo traguardo».Sulla stessa lunghezza d'onda le parole del consigliere Ventola. «A trent'anni dalla nascita di Vegapol posso testimoniare la professionalità e la passione di questo straordinario gruppo, composto da uomini e donne, e magistralmente coordinato dal dottor Forina in tutte le attività».Per maggiori informazioniVegapolVia Pozzillo, 12 – Canosa di Puglia0883 617000vegapol@vegapol.it