«Sindaco, sospenda la Ztl nel fine settimana. È un'ulteriore stretta al collo che non ci meritiamo»

Non bastano le sempre più crescenti difficoltà ed il disagio per i titolari di attività commerciali. A contribuire alle già tante problematiche sul piano economico e sociale, a detta dei commercianti, anche i provvedimenti comunali, come quello della riapertura della Ztl nel fine settimana.E' il caso di una yogurteria in via Ognissanti. «La Ztl ci ha dato il colpo di grazia - si legge in post pubblicato sulla pagina dell'attività che lamenta i pochi incassi nel fine settimana, giornate in cui ci dovrebbero essere maggiori vendite.«Gentile sindaco, Amedeo Bottaro le chiediamo, per favore, di sospendere la Ztl nel fine settimana. È un'ulteriore stretta al collo che non ci meritiamo dopo tutto ciò che abbiamo subìto!». La richiesta sarà accolta dal primo cittadino?