Sistemazione basole sconnesse, Porto chiuso alla viabilità da giovedì a lunedì

In previsione dell'inizio della stagione estiva, si sta per procedere all'esecuzione di lavori urgenti di sistemazione delle basole sconnesse su un tratto dell'area portuale e, nello specifico, in via Statuti Marittimi.I lavori avranno inizio giovedì 25 maggio e termineranno lunedì 29 maggio 2023.Per consentire i lavori, sono stati emessi dei provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità, raccolti nell'ordinanza dirigenziale 183/2023. Dalle ore 06 di giovedì 25 maggio 2023 alle ore 14 di lunedì 29 maggio 2023 e con la sola esclusione dei mezzi d'opera e di cantiere impiegati per i lavori è istituito divieto di fermata in via Statuti Marittimi nel tratto compreso fra piazza Quercia e via Zanardelli ed istituzione del divieto di transito con attivazione del varco ztl (eccetto: residenti, veicoli autorizzati al carico/scarico che dovranno comunicare il passaggio necessario in ztl al numero 339.7574394 e/o alla mail accessiztl@comune.trani.bt.it).In via Ognissanti (incrocio piazza Sedile San Marco) è istituito obbligo di direzione consentita esclusivamente per via Prologo o piazza Trieste (parcheggio). In piazza Plebiscito (incrocio via Statuti Marittimi) è istituito obbligo direzione per via Cavour – piazza Plebiscito.